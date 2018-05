SCO wint fan Groen Geel en hâldt kâns op kampioenskip

De kuorballers fan SCO hawwe goede saken dien yn de striid om it kampioenskip yn de haadklasse A. Nei it ferlies ferline wike tsjin Avanti/Flexcom (20-15), wie de ploech út Aldeholtpea sneon wol te sterk foar Groen Geel út Wormer. Yn de sporthal yn Wolvegea waard it 18-16 foar it team fan trainer Aegle Frieswijk.

SCO stiet, mei noch twa wedstriden te gean en njoggentjin punten, op it tredde plak. Avanti út Pijnacker stiet twadde en hat like folle punten as SCO. Koprinner Tempo út Alphen aan den Rijn hat twa punten mear as SCO en Avanti.

Op 26 maaie spilet SCO thús tsjin Oost-Arnhem en op 3 juny út tsjin HKV/Ons Eibernest.