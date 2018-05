Autokoereur Nyck de Vries is sneontemiddei yn de Formule 2 twadde wurden op it sirkwy fan Barcelona. De 23-jierrige Twellingeaster fjochte in spannende striid út mei Georg Russell, mar kaam úteinlik krekt tekoart om de koereur út Grut-Brittannië foar te bliuwen. De Vries bleau wol Lando Norris, in oare Brit, foar.

Barcelona wie it toaniel fan de fiifde en sechsde race fan it seizoen.