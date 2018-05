Marit Bouwmeester is sneontemiddei yn it Frânske La Rochelle Europeesk kampioen wurden yn de Laser Radial-klasse. De 29-jierrige sylster út Warten waard yn de lêste race fan it kampioenskip sechsde en dat wie goed genôch foar har twadde Europeeske titel op rige.

“Een Europese titel erbij is altijd goed.” Was geschreven: @Marit_B. pic.twitter.com/gPc4kMaIdq — Roelof de Vries (@Roelofdevries83) May 12, 2018