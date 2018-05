Winner 100.000 euro hellet priis noch net op yn Ljouwert

Op in lot fan de Staatsloterij XL dat ferkocht is by Tabakspesjaalsaak P. van der Kamp yn Ljouwert is in priis fan 100.000 euro fallen. It lot waard op 10 maaie al lutsen, mar de winner hat him noch net melden.

De haadpriis fan ien miljoen euro is útkeard oan fiif winners yn Amsterdam, Almere, Nieuwkoop, Bergen op Zoom en Malden. Sy hiene elk in fiifde part fan it lot kocht en krigen elk 200.000 euro. De Jackpot fan de Staatsloterij foel net en is dêrom trochskood nei de trekking op 10 juny. Dan kin der 17,5 miljoen euro wûn wurde.