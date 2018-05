HT-race fan start gien; 136 sloepen ûnderweis nei Skylge

Under goede waarsomstannichheden is freedtemoarn de HT-race yn de Harnzer haven úteinset. 136 sloepen lizze de tocht ôf fan de havenstêd nei Skylge. De boaten en bemanningsleden komme út it hiele lân.

Om 8.30 oere binne de earste tsien sloepen oan de race begûn. Dêrnei binne de oare boaten om de tsien minuten, yn groepen fan tsien, fan start gien. De ferwachting is dat de fluchste sloepen der sa'n trije oeren en fjirtich minuten oer dwaan sille.

GPS-tracker

De race is foar it earst live te folgjen fia YouTube. As proef hawwe tachtich sloepen in GPS-tracker krigen.