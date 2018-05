Alle 136 dielnimmers oan HT-race helje einstreek op Skylge

Alle 136 roeiteams dy't freed oan de start ferskinen fan de HT-race, hawwe de einstreek op Skylge helle. Omdat alle dielnimmers net op itselde momint yn de haven fan Harns oan de race begûnen, is noch net dúdlik welk team de winner is fan de 32 kilometer lange roeiwedstriid. De boaten en bemanningsleden kamen út it hiele lân.

Mata Hari

Om 8.30 oere moarns begûnen de earste sloepen oan de race. De sloep dy't as earste op Skylge oankaam wie Mata Hari út Ljouwert. De acht froulju fan dit team leine de 32 kilometer yn trije oeren en 25 minuten ôf. De froulju ferskinen mei in wildcard oan de start.

GPS-tracker

De race wie foar it earst live te folgjen fia YouTube. As proef krigen tachtich sloepen in GPS-tracker.