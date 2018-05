It Ljouwerter partoer mei Feiko Broersma, Pieter Jan Plat en Hans Wassenaar is tongersdei yn Tsjummearum winner wurden fan de ôfdielingswedstriid foar de hearen haadklasse. It wûn yn de finale mei 5-5 6-2 fan it partoer fan Minnertsgea mei Marten Bergsma, Klaas Anne Terpstra en Hendrik Kootstra. De lytse preemje wie foar Makkum, dat keatste mei Jelle Attema, Hyltje Bosma en Lennart Adema.