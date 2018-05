Brânwachtwein út Kollum ûnderweis nei Roemenië

De brânwacht fan Kollum is wer ûnderweis nei Roemenië mei in brânwachtauto. Dizze kear wurdt in auto nei in lyts doarpke yn de gemeente Voinesti brocht. Stichting Hulpgoederen Roemenië Garyp Earnewâld hie de brânwacht frege om dit doarpke, Schitu-Stavnic, in auto te skinken om't se in soad ûnderfining hawwe mei it helpen fan brânwachtkorpsen yn Roemenië. It doarp leit tichtby de grins mei Moldavië en is sa'n 2.500 kilometer riden.

Kwetsbere huzen

It is al de fiifde kear dat se dit dogge. Neffens Albert van Hoof fan it brânwachtkorps Kollum is dat echt nedich, omdat op it Roemeenske plattelân hast gjin brânwacht is en dat kin foar de lytse doarpen mei kwetsbere huzen foar grutte rampen soargje. Hy tinkt dan ek dat de fiifde wein net de lêste is dy't nei Roemenie brocht wurde sil.