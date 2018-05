Waar soarget foar rêstige blomkemerk yn Ljouwert

Foar de blommen wie it goed, mar foar de ferkeap net bepaald. De tradisjonele blomkemerk yn Ljouwert hie tongersdei in soad lêst fan it minne waar.

It reinde eins de hiele moarn en dat soarge derfoar dat der net in soad besikers nei it sintrum fan Ljouwert kamen. Der waard yn it foar ferwachte dat der sa'n 30.000 minsken op de merk ôf komme soene, mar it is mar de fraach oft dat oantal tongersdei helle wurdt. De ferkeapers op de merk wiene der yn alle gefallen net wiis mei.

Meastentiids wurdt der op de blomkemerk moarns in soad ferkocht en is der middeis benammen in soad drokte fan minsken dy't allinnich komme foar de gesellichheid.