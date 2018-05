Stalker út Riis moat trije moannen de sel yn

In 52-jierrige man út Riis moat fan de rjochter 3 moannen de sel yn foar it stalken fan in frou út Tsjerkgaast. De man is ek in kontaktferbod oplein en hy hat 5 moannen selstraf ûnder betingst krigen.

Brieven mei beskuldigingen

Hy hie de frou oardel jier lang brieven mei alderhande beskuldigingen stjoerd. Hy ferwiet de frou dat hy troch har alles kwytrekke is.

Tredde kear

It wie al de tredde kear kear dat de man him foar dit fergryp foar de rjochter ferantwurdzje moast. Hy is hjir earder ek al foar feroardiele. Neffens de rjochter die de man him te bot foar as slachtoffer, wylst hy de dieder is.