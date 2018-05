Bartelje: Frysk foar it Baskyske 'bertsolaritza'

'Bartelje' wurdt de Fryske fariant op de Baskyske 'bertsolaritza'. In groepke Friezen wol dizze poëtyske keunstfoarm út Baskelân op Fryske grûn opbloeie litte.

Sjonge op rym

'Bertsolaritza' is poëzy, ymprovisaasje en muzyk tagelyk. De sjonger fan de 'bertso' krijt in ûnderwerp oanrikke en moat dêr binnen in heale minút in liet oer sjonge - op rym. Yn Baskelân is dizze keunstfoarm tige populêr. Tûzenen minsken komme dêr by elkoar om de striid tusken de bêste 'bertsolari' te folgjen.

Ek yn Fryslân wurdt besocht dizze keunst fan de grûn te krijen. Yn it Frysk hjit it 'bartelje', mei in knypeach nei 'boartsje' en it Ingelske 'battle'.

Fryslân DOK

Op 18 maaie is der in feestlike jûn yn talepaviljoen MeM yn Ljouwert. Dêr sil de Fryslân DOK-dokumintêre 'Súksesferhaal fan in minderheidstaal' yn premjêre gean, oer it Baskyske bertsolari-fenomeen. Op dizze jûn kin men sels ek besykje om te barteljen.

Baskysk/Fryske bartelpartij

Yn de wike fan 1 oant 8 july stiet it Baskysk sintraal yn it talepaviljoen MeM. In profesjonele Baskyske bertsolari sil dan workshops jaan en der sil in Baskysk/Fryske bartelpartij holden wurde.