Seis jongeren fan 16 oant en mei 19 jier út De Fryske Marren binne op it stuit yn it Roemeenske Mediaș. De stêd dêr't de gemeente al mear as 20 jier in stêdebân mei hat. Se dogge mei oan it ynternasjonale jongereinprojekt Debating European Democracy, oer de takomst fan Europa. Dêroer gean se ûnder oare yn debat mei jongeren út Hongarije, Poalen en fansels Roemenië.

Zes jongeren uit de gemeente zijn op bezoek bij onze partnergemeente Medias om deel te nemen aan een programma over de Europese Democratie. Vandaag gaan zij in debat met andere jongeren uit Hongarije, Polen en Medias. Live meekijken kan via de livestream: https://t.co/xXbR4FVjKn pic.twitter.com/C2Rcy76u0s — gemeente De Fryske Marren (@gemeenteDFM) May 8, 2018