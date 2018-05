Marit Bouwmeester klimt nei twadde plak yn La Rochelle

De Fryske sylster Marit Bouwmeester is tiisdei nei it twadde plak fan it klassemint klommen op it EK Laser Radial yn it Frânske La Rochelle. De Olympysk kampioene hat no mei-inoar sân punten.

Oan de lieding yn it klassemint giet de Nederlânske Maxime Jonker. Sy wûn trije fan de fjouwer races en einige ien kear as achtste. Nei ôflûken fan it minste resultaat, stiet se no boppeoan mei trije punten.

Mirthe Akkersman stiet op plak nûmer 23 yn it klassemint.

Tiisdei waarden twa wedstriden fersyld. Mei-inoar hawwe no fjouwer wedstriden west.