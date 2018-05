Kolleezje Smellingerlân sûnder kristlike partijen

Foar it earst de skiednis sille yn it nije kolleezje fan boargemaster en wethâlders yn de gemeente Smellingerlân de kristlike partijen ûntbrekke. Dat hat ynformateur Ton Baas tiisdeitejûn bekend makke. It kolleezje bestiet de kommende jierren út de ELP, VVD, PvdA en GrienLinks/FNP. De ELP hat twa wethâlders. VVD, PvdA, GrienLinks/FNP hawwe elk ien wethâlder. Fiif foltiidswethâlder binne nedich fanwege it takepakket mei portefúljes dy't ekstra omtinken freegje.

De koälysje fertsjintwurdiget mei 17 fan de 31 riedssitten in mearderheid. De ELP, VVD en GrienLinks hawwe dizze kear mear stimmen krige as by de ferkiezingen yn 2014. Oare partijen mei stimmewinst kamen om oare redenen net yn byld foar de koälysjefoarming. "De PvdA en FNP hebben stemmen verloren, maar dat geldt - met uitzondering van D66 - ook voor de overige (college)partijen. Door de opstelling van D66 bij de vaststelling van het raadsprogramma ligt deelname aan een coalitie niet voor de hand", seit ynformateur Baas.

De koälysjepartijen moatte it no op haadlinen iens wurde oer in akkoart en dat opstelle. Dat sil de kommende trije wiken syn beslach krije. As alles neffens plan ferrint, kin it nije kolleezje ein dizze moanne ynstallearre wurde.