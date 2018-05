De beloften fan SC Cambuur rûnen moandei in feestje mis yn it stadion fan PEC Zwolle, dêr't se de beker pakten troch de bekerfinale mei 3-1 te winnen. Der wie lykwols gjinien fan it fuotbalbûn KNVB dy't it team fan trainer Dennis van der Ree in beker útrikke. Mar dêr kaam tiisdei feroaring yn... In lytse ôffeardiging fan de seleksje krige dochs noch in beker útrikke.