Der komme mooglik twa sinneparken yn Oerterp. It Spaanske bedriuw Univergy Solar hat in fergunning oanfrege foar in dríuwend sinnepark op de eardere sânwinlokaasje de Lippe Gabriëlsplas.

Oan de Skieppeleane súdlik fan de sportparken wol Groenleven ék in sinnepark fan oanlizze, fan 4 hektare.

De gemeente Opsterlân wol yn prinsipe meiwurkje oan de oanlis fan beide sinneparken.