Bestjoerlike fúzje tusken Piter Jelles en Simon Vestdijk

Der komt in bestjoerlike fúzje tusken de iepenbiere skoallemienskip Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk. It Piter Jelles hat no fêstigingen yn Ljouwert, Kollum, Dokkum en Sint-Anna, it Simon Vestdijk sit yn Harns en Frjentsjer.

Weromrinnend tal learlingen opfange

Mei de fúzje komt der ien koepel foar it iepenbier fuortset ûnderwiis yn Noard- en Noardwest-Fryslân. Neffens de bestjoeren fan beide skoallemienskippen is de fúzje needsaaklik om yn de takomst it weromrinnend tal learlingen yn Noard-Fryslân opfange te kinnen. Boppedat kin hjirtroch de wurkgelegenheid yn de regio beholden bliuwe. Op dit stuit binne beide skoallemienskippen noch sûn.

Mear as 5500 learlingen

Yn totaal hat de nije koepel mear as 5500 learlingen. De kolleezjes fan boargemaster en wethâlders fan Harns en Ljouwert jouwe in posityf advys oan de rieden, dy't noch grien ljocht jaan moatte foar de fúzje. Dêrnei wurdt it beslút noch foarlein oan it meisizzenskip en de rieden fan tafersjoch.

As alles trochgiet, begjint it proses om echt ta in fúzje te kommen oan it begjin fan takom skoaljier.

Gjin konsekwinsjes

De fúzje hat gjin konsekwinsjes foar de learlingen en de âlden fan de beide skoallemienskippen.