De fertraging troch in defekt spoar tusken Zwolle en Meppel is oer. De problemen oan it spoar soargen derfoar dat reizgers nei Fryslân ta en de oare kant op rekken hâlden moasten mei in treinreis dy't tritich minuten langer duorre. Om 14.30 hinne wienen de problemen ferholpen.