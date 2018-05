Goed tûzen kuierders rinne de kommende fiif dagen by alle alve stêden del. Om sân oere is nammentlik wer de start fan de alvestêdekuiertocht. Neffens kuierders is dizze tocht swierder als de Alvestêdetocht op redens en de Nijmeegse Vierdaagse. Wat stiet de dielnimmers allegear te wachtsjen?