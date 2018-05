Op De Brekken by De Lemmer binne sneintejûn twa minsken swierferwûne rekke by in boatûngelok. It ûngelok barde om alve oere jûns hinne. De slachtoffers sieten op in rubberboat dy't troch in noch ûnbekend fartúch oerfearn waard. In 20 jierrige man fan De Lemmer is oanhâlden op fertinking fan belutsenheid by it ûngelok. De slachtoffers binne oerbrocht nei it sikehûs.