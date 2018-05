Ferkear op de A7 tusken It Hearrenfean rjochting Grins moat rekkening hâlde mei in flinke fertraging. Der is in ûngelok bard tusken Tsjalbert en Beetstersweach, wêrtroch't der in kilometerslange file stiet op de dyk. Twa auto's botsten sneintemiddei troch noch ûnbekende oarsaak opelkoar. Der is in ambulânse oproppen. It is noch net bekend oft der minsken ferwûne rekke binne by it ûngelok.