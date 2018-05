Foar de minsken dy't tochten dat it allegearre wat soft wêze soe op it poadium fan Wâldrock op it Befrijingsfestival yn Ljouwert...No dat foel dochs wol ta op it poadium.

Mei de Fryske band Incursion Dementa, dy't foar de gelegenheid ek wer by elkoar kommen wie, gong it dochs bêst mâl.