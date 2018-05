Goeiegoeiemoarn !!! Wow, wat in feest juster !! en thanks foar alle moaie reaksjes, ik sil probearje alle berjochtjes en sa noch te beantwurdzjen :-) No moai oan it bykommen yn it moaie waar, alle optredens komme noch as aparte klips online, mar... https://t.co/wNG0m41BvY