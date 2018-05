Basketballers Aris útskeakele yn play-offs

It seizoen sit der op foar de basketballers fan Aris. De Ljouwerters ferlearen sneontejûn it tredde play-offduel fan Leiden. It waard 66-55 foar de Leidse thúsploech. Yn de best-of-three searje wûn Leiden it earste duel, wêrnei't Aris thús weromsloech yn it twadde duel. Yn de beslissende tredde wedstriid op sneontejûn makke Aris it in skoft lang tige spannend, mar koe it úteinlik net stunte.

Spannende iepeningsfaze

De iepeningsfaze fan de beslissende wedstriid gie lykop. Leiden hie nei it tige spannende earste kwart in lytse foarsprong fan 16-14 op Aris. De Ljouwerters diene der dêrnei in skepke boppe-op en namen yn it twadde kwart brutaal in foarsprong, sadat se mei 38-34 it skoft yn giene.

Dramatysk tredde kwart

Aris hie it dêrnei tige dreech yn it tredde kwart. It makke dêryn mar ien puntsje en Leiden kaam werom oant mar leafst 51-39. Leiden koe it momentum lykwols net goed fêsthâlde, en Aris koe yn it fjirde kwart wer meikomme. It wie úteinlik foar de Ljouwerters net genôch om foar in stunt te soargjen, sadat Leiden mei in 66-55 oerwinning trochgiet nei de heale finales fan de play-offs. Foar Aris sit it seizoen der no op.