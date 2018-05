De kuorballers fan SCO út Aldeholtpea hawwe sneontemiddei de topper yn de Haadklasse A ferlern fan Avanti út Pijnacker. Op besite waard it 20-15 foar Avanti. Troch it ferlies stiet SCO no net mear boppe-oan yn de Haadklasse A. Dat plak waard sneon oernaam troch Tempo. SCO sakket nei it tredde plak, Avanti stiet no twadde.