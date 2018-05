LIVEBLOG: Ljouwert fiert Befrijingsdei

Yn Ljouwert is hjoed de start fan de nasjonale fiering fan befrijingsdei. Omrop Fryslân is der de hiele dei by. Der is fanalles te dwaan yn de stêd. Hjirûnder folgje we de aktiviteiten yn in blog dat we hieltyd oanfolje.

14:03 oere: It befrijingsfjoer yn Ljouwert is sneontemiddei direkt neidat it offisjeel oanstutsen is ek alwer út gong. Premier Mark Rutte koe it fjoer om healwei twaen hinne al dreech oankrije. Troch ûnbekende oarsaak binne de flammen direkt dêrnei ek alwer út gong. Technisy fan de organisaasje binne in healoere dwaande west om it fjoer wer oan te krijen. Dat is no slagge.

13:30 oere: It Noardewyn Live poadium is los. Sjoch nei de livestream op ús website. Oant 18:00 oere is it poadium ek op tv te sjen.

Dizze bands en artysten sille optrede:

13:30 - 13:45 oere: Earbetoan Doede Bleeker/Bruno Rummler

13:50 - 14:15 oere: Restless

14:30 - 15:00 oere: The Amp

15:15 - 15:45 oere: Weekend at Waikiki

16:00 - 16:30 oere: Livin 'Blues Exp.

16:45 - 17:15 oere: Bad to the Bone

17:30 - 18:00 oere: Incursion Dementa

18:30 - 19:30 oere: Claw Boys Claw

20:00 - 21:00 oere: Strawelte

21:15 - 21:45 oere: De Doelleazen

12:54 oere: It befrijingsfjoer is oankaam yn Ljouwert. Om healwei twaën sil premier Rutte it offisjeel oanstekke. Dat is de start fan alle Nederlânske befrijingsfestivals.

12:29 oere: Op NPO 1 is it programma fanút de Blokhúspoarte te sjen: Sjoch live

12:05 oere: Rutte krijt fan Andre Boers it boek De Joodse Bruiloft oanbean. Boers wie de soan fan it echtpear út it boek.

11:43 oere: Besikers binne ûnder de yndruk fan it programma yn de Blokhúspoarte

Ontroerend treffen tussen #Minister-President en heer Fokkema in zijn voormalige cel in #Blokhuispoort in #Leeuwarden. pic.twitter.com/lb3TbuAtj9 — CdK Brok (@cdkfryslan) May 5, 2018

Groeten uit Leeuwarden. Aan t begin van bevrijdingsdag - in de Blokhuispoort. pic.twitter.com/BDBCtkiWJV — hans laroes (@hanslaroes) May 5, 2018

11:38 oere: Willem de Vries makket him klear foar de optredens op it Noardewyn Live-poadium, yn de Arendstún yn Ljouwert.

11:14 oere: Rapper Ronnie Flex fleant hjoed mei in helikopter oer Nederlân hinne. Hy sil alle befrijingsfestivals oandwaan.

10:26 oere: Yn de stêd binne in soad aktiviteiten hjoed en dêrom is de omjouwing fan de Prinsetún ticht foar it ferkear (Groeneweg en omkriten). De organisaasje hat bussen ynhierd om minsken fan it WTC Expo nei de stêd te bringen. It WTC is dan ek it plak dêr't je hjoed it bêste de auto kwyt kinne. Oare plakken dêr'tst de auto parkeare kinst, binne de garaazjes by it Saailân en it Hoeksterend.

De officiële start van Bevrijdingsdag is dit jaar in Leeuwarden en wordt tussen 12 – 13 uur uitgezonden op @NPO1. Kom je vandaag naar ús stadsje om van de zon en het Bevrijdingsfestival te genieten? Check: https://t.co/anHRhXaYIj #LF2018 #CH2018 #bevrijdingsdag #leeuwarden pic.twitter.com/uCdvC7bgnK — LF2018 (@LF2018) May 5, 2018

.@Stine__Jensen bereidt zich in Leeuwarden voor op de vrijheidslezing: ‘Ik heb die vrijheid in mijn leven op drie verschillende manieren ervaren: als Deense vrijheid, als Nederlandse vrijheid én als spirituele vrijheid’. @artrooijakkers presenteert de uitzending @NPO1 12:00. pic.twitter.com/0EFWOkuetn — Human (@omroephuman) May 5, 2018

10:00 oere: Premier Mark Rutte is oankaam yn de Blokhúspoarte. Hy sil om 13:30 oere it befrijingsfjoer ûntstekke. Dêrnei begjinne alle fjirtjin befrijingsfestivals yn Nederlân.

09:37 oere: Bûten Ljouwert binne hjoed ek aktiviteiten:

Vanochtend om 11.45 uur een hartstikke leuk uitje in Kollum. Oude legervoertuigen @keepthemrolling bezoeken het centrum. https://t.co/yTAyFAScsJ pic.twitter.com/9YzVP0eKTP — jelle boerema (@jeboerema) May 5, 2018

09:00 oere: Boargemaster Crone fan Ljouwert is der klear foar: