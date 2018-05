Freed 4 maaie 2018 wie in bysûndere dei foar Henk en Dine Jellema út Harns, want op dy dei wie it pear mar leafst santich jier troud. Henk is 93 jier, mar rydt noch altiten yn de auto nei de supermerk. Syn frou Dine (92) makket thús noch altiten it iten klear.