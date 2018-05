Woudenberg ferfangt Pierie tsjin Feyenoord

Sportklup Hearrenfean hat foar de wedstriid fan snein tsjin Feyenoord in fitte seleksje. Allinnich de al langer útskealele Stijn Schaars, Warner Hahn en Martin Odegaard binne der net by. Kik Pierie is skorst. Syn plak wurdt wierskienlik ynnaam troch Lucas Woudenberg, dy't it dêrtroch opnimt tsjin syn âlde ploech.

Hearrenfean is by winst op Feyenoord wis fan de play-offs foar Europeesk fuotbal. Ek by in lykspul is sa goed as wis dat se trochgean. Troch in folle better doelsaldo moatte ADO Den Haach of PEC Zwolle wol echt mei in grut ferskil winne.

Dit is no de stân:

6 Vitesse 33-48 (+16)

7 Hearrenfean 33-46 (-4)

8 PEC Zwolle 33-44 (-6)

9 ADO Den Haach 33-44 (-9)

Programma:

Hearrenfean - Feyenoord

WillemII - Vitesse

Roda JC - ADO Den Haag

AZ - PEC Zwolle

Fermoedelike opstelling: Hansen, Dumfries, Hoegh, Bulthuis, Woudenberg, Kobayashi, Thorsby, Van Amersfoort, Rojas, Reza en Zeneli.