Ekstra feilichheidsmaatregels yn Ljouwert op Befrijingsdei

Yn Ljouwert wurde sneon ekstra feilichheidsmaatregels naam yn ferbân mei de lanlike 5 maaie fiering. Minister-presidint Mark Rutte en oare pommeranten komme nei Ljouwert, wat betsjut dat der mear befeiliging is as oars. Ek wurdt der mear publyk ferwachte as gewoanwei. De gemeente Ljouwert wurket tegearre mei de Nationale Veiligheidsautoriteit om derfoar te soargjen dat alles goed en feilich ferrint.



De offisjele start fan it Befrijingsfestival is om healwei twaen, as minister-presidint Rutte it befrijingsfjoer ûntstekt op it Aldehoustertsjerkhôf.