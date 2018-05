De Omrop stjoert freedtejûn op tv de frijheidslêzing út, dy't âld-politikus en skriuwer Jan Terlouw woansdei hâlden hat by Iepen Up yn Neushoorn. De lêzing wurdt freedtejûn foarôfgeand oan de deadebetinking útstjoerd, tusken sân en acht oere. Om acht oere folget dan ek by ús de Nasjonale Deadebetinking.

De lêzing is hjirûnder ek te sjen. De folsleine útstjoering fan Iepen Up kinne jo werom fine yn Utstjoering Mist.