Gearwurking plysje en bedriuwen tsjin cybercrime

De plysje Noard-Nederlân sil yn de striid tsjin cyberkriminaliteit mear gearwurkje mei spesjalisearre bedriuwen, lykas it-bedriuwen, en it ûnderwiis. Der wurdt dêrfoar in saneamd Digital Trustcenter opset. De plysje en de bedriuwen hoopje troch mear gear te wurkjen, de opdiene kennis ienfâldiger te dielen en cybercrime rapper oan te pakken.

Neffens projektlieder Ronald Zwarter fan de plysje Noard-Nederlân is der yn it noarden fan it lân in soad potinsjeel om cybercrime op te lossen. Hy hat dan ek in protte fertrouwen yn de nije gearwurking.