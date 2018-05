Aris ferliest earste wedstriid play-offs krap fan ZZ Leiden

Aris Ljouwert hat de earste wedstriid yn de play-offs krap ferlern fan Zorg en Zekerheid Leiden mei 77-85. Leiden wie favoryt mei de tredde posysje yn it klassemint fan de earedifyzje. Aris stiet sechsde.

Goed út de startblokken

Aris kaam goed út de startblokken yn Leiden. Nei 3,5 minuten spyljen wie it 5-12. Mei noch goed twa minuten te gean yn it earste kwart stie it gelyk: 17-17, mar Leiden kaam sterker werom, en dat soarge derfoar dat de ploegen it earste kwart eindigen mei 23-27 op it skoareboerd. Dat nei noch in buzzerbeater fan Leiden.

Leiden hâldt foarsprong

Yn it twadde kwart gie it lyk op, mar Leiden hâlde de foarsprong. Mei de rêst stie it 42-50. De spilers leauden noch yn in oerwinning. As se rebounden, wiene se seker net kânsleas.

It tredde kwart eindige wer mei in buzzerbeater foar Leiden: 61-71. It fjirde kwart wie hiel spannend. Mei noch goed oardel minút op de klok stie it 73-75. Dêrnei hie Aris in soad balferlies en rûnen de Ljouwerters efter de feiten oan, wêrtroch't de wedstriid eindige yn 77-85.

Twadde play-offwestriid

De twadde play-offwedstriid is tongersdei by Aris thús yn Ljouwert.