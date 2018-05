Cambuur mei ien skonk yn folgjende ronde play-offs

De earste wedstriid yn de play-offs foar promoasje nei de earedifyzje yn Dordrecht tsjin FC Dordrecht is wûn troch Cambuur mei 4-1.

Feninich punterke

Yn de earste helte skoart Daniël Crowley yn de tweintichste minút mei in feninich punterke nei skerp yngripen fan Van Deelen foar Cambuur. Nei in healoere spyljen is der noch neat feroare oan de 0-1. Dêr binne wat kânskes hinne en wer, mar de bal bedarret net tusken de peallen. Dordrecht siket nei de lykmakker. Cambuur lit sa no en dan wol wat stekjes falle. Sa hat Dordrechtspiler Mahmudov alle tiid om goed oan te lizzen yn de 42e minút, mar dochs stiftet er de bal njonken.

Cambuur op roazen

De twadde helte begjint moai foar Cambuur. Neidat Dordrecht de spierballen sjen litten hie yn de earste sekonden, set Cambuur it om, en skoart Cambuurspiler Justin Mathieu de 0-2 nei in foartreflike stekpass fan Crowley. Cambuur spilet op roazen, mar Dordrecht lit it dêr net by sitte.

Spanning werom

Julius Bliek fan Dordrecht skoart yn de 64e minút tsjin de ferhâlding fan de wedstriid yn út in moaie frije traap fan Mahmudov. De treffer soarget dêrfoar dat der wer in wedstriid is. Dordrecht siket nei de lykmakker. Cambuurkeeper Erik Cummins foarkomt yn de 67e minút mei in spektakulêre rêding de lykmakker.

Dordrecht ferslein

De Ljouwerters slaan de opstân fan Dordrecht del mei in poerbêste treffer fan Martijn Barto yn de 71e minút. Dy 3-1 komt hurd oan by de Dordrechtenaren. Martijn Barto makket de wedstriid ôf yn de 84e minút mei noch in doelpunt (4-1). Dordrecht kriget sa dochs noch in pak op 'e bealich. De Ljouwerters binne de rest fan de wedstriid hear en master.

Twadde wedstriid

Op 5 maaie is de twadde wedstriid yn de play-offs. Dat is dan de thúswedstriid yn Ljouwert.