It like ferline wike sa moai: hege temperatueren, en moai groeisum waar. Mar moandei en tiisdei is it folslein oars. It liket it wol hjerst. Foar de bouboeren yn Noard-Fryslân smite de wiete omstannichheden swirrichheden op. Sa kinne gjin poatierappels sette. Twa op de trije setters stean noch yn de skuorren.