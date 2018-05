Boek "Het Beest' oer Lieuwe Westra presintearre yn Amsterdam

Ald-hurdfytser Lieuwe Westra fan De Tynje hat tiisdei yn it Fryske kafee Thúskomme yn Amsterdam syn boek 'Het Beest' presintearre. It boek is skreaun troch âld-Dokkumer Thomas Sijtsma.

Westra is ophâlden mei hurdfytsen en wennet tsjintwurdich mei syn Australyske frou 'Down Under'. Hy is twa kear Nederlânsk kampioen tiidriden wurden en hat ferskate etappen yn Parijs-Nice en it Critérium du Dauphiné wûn.

De foarpublikaasje fan it boek soarge foar kommoasje, omdat Westra sein hat dat er kortisonen brûkt hat. Dêr waard yn guon gefallen op reagearre as hie er doping brûkt. Mar Westra hat in attest fan de dokter om kortisonen te brûken. Dêrtroch is it brûken fan de helpmiddels net strafber.