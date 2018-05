Friezen meitsje har net sa drok oer wetteroerlêst

Friezen meitsje har oer it algemien net sa drok oer wetteroerlêst nei flinke reinbuien. Dat docht bliken út ûndersyk fan Omrop Fryslân, yn gearwurking mei de NOS. Fan de Fryske respondinten ûnderfynt krekt wat mear as de helte de oerlêst sa no en dan as earnstich. It grutste part fan de Friezen seit lykwols nea mei wetteroerlêst te krijen te hawwen. As der dan wol in soad rein falt, giet it benammen oer strjitten dy't ûnder wetter stean.

Minsken út de gemeente Ljouwert makken relatyf sjoen it meast melding fan wetteroerlêst. Ek yn Súdwest-Fryslân en de nije gemeente Waadhoeke waard oerlêst as gefolch fan reinwetter melden.

Mear ynvestearje

De measte respondinten fine wol dat de gemeente mear ynvestearje moat yn it rioel. Se wolle lykwols net ekstra bydrage yn de foarm fan in hegere rioelheffing.

Hieltyd fûlere buien

Troch de klimaatferoaringen ferwachtet it KNMI hieltyd fûlere buien. Tegearre mei de NOS hat Omrop Fryslân ynventarisearre oft en hoe't de Friezen te krijen hawwe mei wetteroerlêst.