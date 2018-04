De plysje op De Jouwer siket de bestjoerder fan in elektryske fyts dy't trochriden is nei in ûngelok. De frou ried op Keningsdei middeis in jonkje oan op de krusing fan de Midstrjitte en de Hurddraverswei. It jonkje waard op it stuit fan de oanriding troch in ferkearsregelaar holpen by it oerstekken fan it krúspunt.

De frou bliuwde net stean foar it oerstekkende jonkje en botste op him. Hy rekke dêrby ferwûne oan it gesicht en oan de rêch. De plysje ropt de frou op har te melden.