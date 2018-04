In 20-jierrige Ljouwerter, dy't noch 39 dagen finzenisstraf útsitte moat, is snein oanhâlden yn syn wenplak. De man waard oantroffen op de Uniabuurt. Hy waard direkt nei syn oanhâlding nei de finzenis brocht om syn straf út te sitten. It is net bekend wat de man dien hat.