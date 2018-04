Partoer Sint-Jabik wint Bangmapartij yn Weidum

De 67e edysje fan de Bangmapartij foar de ôfdielingspartoeren is snein wûn troch it partoer fan Sint-Jabik mei Bauke Triemstra, Taeke Triemstra en Renze Hiemstra. Yn in ûnderhâldende finale wiene sy mei 5-4 en 6-4 justjes sterker as it partoer fan Ljouwert, dat útkaam mei de keatsers Feiko Broersma, Jouke Bosje en Hans Wassenaar. Lytse preemjes wiene der foar Easterein, Seisbierrum/Pitersbierrum en Frjentsjer 2.