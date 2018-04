Bouwmeester slút yn styl ôf by wrâldbeker Hyères

Sylster Marit Bouwmeester hat de wrâldbekerwedstriid yn it Frânske Hyères yn styl ôfsletten. De Wartenster wie sneon al wis fan de winst yn de Laser Radial-klasse mei allinnich de medal race noch foar de boech, mar wist snein ek dy ôfslutende medal race noch te winnen. "Ast sylst, dan kinst mar better alles jaan en besykje om de race te winnen. Ik bin bliid dat dat slagge is", sei Bouwmeester nei ôfrin fan de medal race.

Monika Mikkola út Finlân waard twadde yn it klassemint. Paige Railey út de Feriene Steaten waard tredde.