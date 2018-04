De plysje is op syk nei immen dy't mear fertelle kin oer in ûngelok by Koatstertille. Sneintemoarn waard dêr in swier skansearre BMW oantroffen. De auto stie boppe-op de rotonde op de Jisteboerewei. De plysje fûn de auto om healwei sânen moarns, en hat de wein yn beslach naam. It is net dúdlik wat der krekt bart is. Der wie net ien mear by de auto oanwêzich.

Vanmorgen 29/4, rond 06:30u vond een aanrijding plaats Jisteboerewei #Kootstertille. Een grijze BMW stond zwaar beschadigd bovenop de rotonde. Heeft u info graag contact opnemen met de politie. pic.twitter.com/RwvC2hZyB1 — Wijkagent Kroes (@BuurtagentKroes) April 29, 2018