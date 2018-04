Cambuur wûn sneontejûn yn Velsen mei 1-0 fan Telstar. Dêrtroch binne de Ljouwerters as achtste einige yn de Jupiler League. De klup kin no oan de slach yn de play-offs. Dêryn is Dordrecht de tsjinstanner. Tiisdei stiet de earste wedstriid yn Dordrecht op it programma, sneon is de twadde wedstriid yn Ljouwert.

'Een moeizame 1-0 telt ook'

Trainer René Hake wie nei ôfrin net hielendal tefreden. "Een moeizame 1-0 bij Telstar telt natuurlijk ook. Maar we moeten de wedstrijd eerder beslissen en op slot gooien om het onszelf makkelijker te maken." Cambuur liket favoryt yn de twastriid mei Dordrecht, mar dêr woe Hake neat fan witte: "We moeten daar goed voetballen om onszelf een goede uitgangspositie te verwerven voor de thuiswedstrijd."

'We moeten winnen tegen Dordrecht'

Oanfierder Robbert Schilder baalde nei ôfrin fan de wedstriid: "Ik kreeg een gele kaart om niks. Matthew (Steenvoorden) krijgt een schop op zijn knie dus die viel geblesseerd uit. En we hadden veel meer moeten scoren." Dochs wol Schilder net te negatyf wêze: "We hebben zes wedstrijden op rij gewonnen. We komen van ver en hebben uiteindelijk de play-offs nog gehaald. Maar er had vanavond nog wel meer ingezeten denk ik." Schilder sjocht út nei de play-offs: "Het gaat over twee wedstrijden, dat is toch anders, maar in principe vind ik dat wij moeten winnen van Dordrecht."

'Het was vandaag niet om aan te gluren'

"Het was vandaag werkelijk niet om aan te gluren. Maar ik denk dat we onszelf een beetje tekort doen," sa sei keeper Erik Cummins "want met wat doelpunten meer hadden we de eerste ronde van de play-offs over kunnen slaan. En twee wedstrijden minder is altijd lekker." Dat slagge úteinlik net, en dus stiet tiisdei de wedstriid tsjin Dordrecht op it programma: "Ik denk dat we het aan onze stand zijn om favoriet te zijn, maar het zijn de play-offs en je moet het wel waar maken. Maar het moet beter dan vandaag, anders wordt het heel lastig."