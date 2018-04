Hurdfytser Lieuwe Westra jout ta doping brûkt te hawwen

Hurdfytser Lieuwe Westra fan de Tynje hat yn syn karriêre cortisonen brûkt. Dat jout de hurdfytser ta yn in foarpublikaasje fan syn boek 'Het Beest'. Westra is al ophâlden mei hurdfytsen en wennet tsjinwurdich yn Australië.

"Ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst te nemen", sa seit Westra yn it boek tsjin auteur Thomas Sijtsma. "In mijn eerst profjaar werd mij duidelijk dat met alleen hard trainen er geen overwinningen werden behaald. Wilde je meedoen met de grote jongens, dan moest je de grenzen van het toelaatbare opzoeken."

Westra wûn twa kear it Nederlânsk kampioenskip tiidriden, en ferskate etappes yn Parijs-Nice en it Critérium du Dauphiné. Hy is nea betrape op it brûken fan doping. Neffens de hurdfytser wie dat om't er dekt waard troch in medysk attest. "Het medisch attest kreeg ik vaak met een geveinsde blessure, bijvoorbeeld door een ontsteking in de knie."