Ljouwert wol net mear nei Valetta om moard op sjoernaliste

De stichting LF2018 hat besletten om gjin offisjele fertsjintwurdigers mear nei Malta te stjoeren, salang't de organisaasje fan de Kulturele Haadstêd yn Valetta gjin ôfstân nimt fan de kwetsende toan, dy't benammen de neibesteanden fan in fermoarde sjoernaliste treft.

De Ljouwerter organisaasje fan Kulturele Haadstêd stjoert earst ek gjin offisjele útnûgingen mear nei Malta. De organisaasje fynt dat de wearden fan Kulturele Haadstêd no ûnder druk steane, troch de wize wêrop't de fertsjintwurdigers fan Valetta 2018 har yn de media opstelle yn de kwestje om de moard op de sjoernaliste hinne.

De kwestje giet oer de fermoarde sjoernaliste Daphne Caruana Galizia. In healjier lyn kaam se by in bomoanslach om it libben. By in monumint yn it sintrum fan de Maltese haadstêd waarden blommen dellein en kearskes pleatst. It is in betinkplak foar de sjoernaliste wurden.

De baas fan Valletta 2018, Jason Micallef, sei yn in taspraak dat it betinkplak nei in healjier no wolris fuort kin. Earder namen wethâlder Sjoerd Feitsma fan Ljouwert en deputearre Sietske Poepjes al ôfstân fan de útspraken.

De direkteur fan Ljouwert-Fryslân 2018, Tjeerd van Bekkum, fynt dat de Europeeske Uny in ûndersyk ynstelle moat nei de foarsitter Micallef fan Valletta.