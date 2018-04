Eask: 10 jier sel en tbs foar deadlike stekpartij Berltsum

It Iepenbier Ministearje hat 10 jier sel en tbs mei twangferpleging easke tsjin de 57-jierrige man dy't op 5 augustus foarich jier yn in pensjon yn Berltsum in 43-jierrige man deastuts. In 59 jierrige man rekke ek ferwûne.

Neffens de advokate fan de fertochte hat er út needwar hannele. De beide lettere slachtoffers soene him yn syn keamer opsocht ha, omdat se lêst hienen fan it lûd dat er feroarsake. De beide mannen hienen dronken.

De advokate seit dat de mannen de keamer binnendrongen, en de fertochte oanfoelen. Dy soe sjoen ha dat ien fan de mannen wat yn de hân hie, en dêrom helle er út mei in mes. Om himsels te ferdigenjen, seit de advokate.

De fertochte is psychysk ûndersocht yn it Pieter Baan Centrum yn Utrecht. Dêr waarden meardere stoarnissen fêststeld. De man is fermindere tarekkenber. Hy krige medisinen foarskreaun, mar soe dêrmei opholden wêze.

De man hat earder tbs hân. Nei in stekpartij yn in bibleteek yn Deventer lei de rjochter ek tbs mei twangferpleging op.

Oer twa wiken docht de rjochtbank útspraak.