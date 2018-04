Gjin nij skoalgebou Dockinga College yn Ferwert

Der komt gjin nij skoalgebou fan it Dockinga College yn Ferwert. De kosten fan de nijbou, dêr't de skoalle al jierren plannen foar hat en mei de gemeente oer yn petear is, soene te heech wêze. De gemeenteried fan Ferwerderadiel stimde yn 2015 yn mei nijbou fan de lokaasje fan it Dockinga College yn Ferwert. De lokaasje oan 'e Great Sminia yn it doarp is ferâldere en foldocht net mear oan de easken fan dizze tiid.

No't de nijbou net trochgiet, wol de skoalle dat goedmeitsje mei in nij ûnderwiiskonsept. It ûnderwiis yn Ferwert soe persoanliker wurde moatte, mei romte foar fleksibele oeren en fakoerstiigjend wurkjen.