Hette van den Brink is de earste gondelier fan Ljouwert. Mei in gondel troch de stedsgrêften farre, dat kin ynkoarten yn Ljouwert. Hette van den Brink hat in Italiaanske boat kocht en hat himsels omtsjoend ta gondelier. Mei it each op Ljouwert Kulturele Haadstêd hopet er hiel wat minsken syn stêd fan it wetter ôf sjen litte te kinnen.