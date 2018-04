Yn in greide by Nijemardum hat woansdeitemiddei in tragysk ûngelok west, sa meldt de plysje. De 19-jierrige trekkerbestjoerder út it Oeriselske Kuinre is dêrby om it libben kommen. Hy bedarre ûnder in fracht sipels fan in laadbak. De arbeidsynspeksje is warskôge. Dy sil fierder ûndersykje hoe't it ûngelok barre koe.

Het slachtoffer dat in #Nijemirdum bij, zoals het nu lijkt, een tragisch ongeval om het leven kwam, betreft een 19-jarige man uit Kuinre. Hij raakte bedolven onder een vracht uien uit de laadbak van de tractor. De @InspectieSZW onderzoekt de toedracht. Einde berichtgeving. — Politie Fryslân (@polfryslan) April 25, 2018