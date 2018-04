It Flaaksmuseum yn Ie is kompleet fernijd. It museum wie lang net altyd iepen, mar troch nije techniken binne der no minder frijwilligers nedich, en dêrtroch kinne der mear besikers komme. It is it iennige museum yn Nederlân dat sjen lit hoe't fan flaaks linnen makke wurdt. Kommende freed wurdt it offisjeel opij iepene.