Brân yn wenning Wâldsein en autobrân yn Ljouwert

In fûle brân hat yn de nacht fan moandei op tiisdei de sliepkeamer fan in wenning oan de Melchior Clantstrjitte yn Wâldsein folslein fernield. De brânwacht skaalde op nei middelbrân yn de twa-ûnder-ien-kapwenning. It korps fan Wâldsein krige help fan Snits en Balk. By de brân kaam in soad reek frij. De bewenners koene sels út it baarnende hûs komme. It hûs dêrneist waard ûntromme. De brânwacht koe in hûn en in kanarje út it hûs rêde.

By in brân yn de Populierstrjitte yn Ljouwert is yn deselde nacht in auto ferlern gien. Twa auto's neist de baarnende auto hiene ek in soad skea troch de hjitte fan it fjoer. De brânwacht hat it fjoer blust. Fanwege de fertochte omstannichheden sil de plysje ûndersykje as sprake is fan brânstichting.